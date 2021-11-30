Alanya Bademağacı'na çok amaçlı salon - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alanya Bademağacı'na çok amaçlı salon

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Alanya Bademağacı'na çok amaçlı salon

Alanya Belediyesi Bademağacı Mahallesi'nde vatandaşların düğün, toplantı ve çeşitli sosyal merasimler için kullanabileceği çok amaçlı bir salon inşa ediyor.

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Alanya Belediyesi Bademağacı Mahallesi'nde vatandaşların düğün, toplantı ve çeşitli sosyal merasimler için kullanabileceği çok amaçlı bir salon inşa ediyor. Yapımına başlanan çok amaçlı salon, bölgede yaşayan vatandaşların çeşitli merasimlerde hizmetinde olacak.

Sosyal projelere özel önem verdiklerini belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Özellikle kırsal mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın yol, asfalt ve altyapı hizmetlerinin yanında sosyal aktivitelerini de yerine getirebilecekleri yaşam alanları oluşturmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda hayırseverlerimizin de katkıları ile Bademağacı Mahallesi'nde çok amaçlı kullanılabilecek bir salon inşa ediyoruz. Şu an büyük ölçüde tamamlandı. Kısa süre içerisinde hizmete sunacağız. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi. - ANTALYA

Alanya Bademağacı'na çok amaçlı salon

Alanya Bademağacı'na çok amaçlı salon

Alanya Bademağacı'na çok amaçlı salon

Alanya Bademağacı'na çok amaçlı salon

Bursa'da evlenmek cesaret ister! Damadı kazana atıp kaynattılar

Bursa'da evlenmek cesaret ister! Damadı kazana atıp kaynattılar

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title