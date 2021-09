Alan Wake Remastered Sistem Gereksinimleri ve Konsol Teknik Özelikleri

Remedy tarafından yayımlanan SSS (Sıkça Sorulan Sorular) sayfası, Alan Wake Remastered Sistem Gereksinimleri, PC ve konsol versiyonlarının teknik özellikleri hakkında bilgi veriyor.

Geçtiğimiz günlerde duyurulan Alan Wake Remastered'ın PC sistem gereksinimleri açıklandı. Geliştirici stüdyo Remedy Entertainment tarafından yapılan açıklamada 2010'da çıkan Alan Wake'in remaster sürümünü oynamak için minimum ve önerilen PC sistem gereksinimleri listelendi.

Alan Wake Remastered sistem gereksinimleri şu şekilde:

Minimum

CPU: Intel Core i5-3340 ya da eşdeğeri

GPU: Nvidia GeForce GTX 960 ya da AMD eşdeğeri (2GB VRAM)

RAM: 8 GB ya da daha iyisi

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

Önerilen

CPU: Intel Core i7-3770 ya da eşdeğeri

GPU: Nvidia GeForce GTX 1060 ya da AMD eşdeğeri (4GB VRAM)

RAM: 16 GB

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

Oyunun PC'ye özel teknik özellikleri de belli oldu. Alan Wake Remastered ultra ekran desteği (pre-rendered ara sahneler 16: 9 olacak), Nvidia DLSS teknolojisi (Quality, Performance, Balanced ve Ultra-Performance olmak üzere dört seçenek yer alacak), FOV ayarı ve HBAO+ Nvidia Ambient Occlusion desteği sunacak.

Alan Wake Remastered'ın dosya boyutu ise 36 GB olarak belirtildi.

Öte yandan, konsola özel teknik detaylar da açıklandı. PlayStation 5 ve Xbox Series X versiyonları 4K çözünürlük ve 60FPS olarak oynatacak. PS4 Pro ve Xbox One X'da ise 60 FPS performans modu ve 30 FPS kalite modu olacak. Bu iki mod ilk gün güncellemesi ile oyuna eklenecek.

Alan Wake Remastered, 5 Ekim'de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S ve PC için çıkacak.

