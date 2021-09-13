Alan Wake'de bulunan ürün yerleştirmeler Remastered'da kaldırıldı

Bright Falls bölgesinde bulunan reklam panolarındaki operatör markası olan Verizon ve pil markası olan Energizer reklam panoları artık oyunda bulunmuyor. Oyunda tehlikeli karanlığı önlemek için kullanmamız gereken pil ve el feneri oyundaki önemli araçlardı.

Alan Wake Remastered için bir PR temsilcisi Screen Rant'a yeni oyunda eski oyundaki marka yerleştirmelerine yer vermeyeceğini doğruladı. Yani Verizon, Energizer, Ford veya Lincoln yok. Bu anlaşmaların süresinin çoktan dolduğunu bildirdi.

Bunun yerine reklam panolarında sahte ürünler, televizyon şovları, sahte reklamlar ve gelecekteki oyunlara yönelik ipucular bekleyebiliriz.

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