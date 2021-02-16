Alan Dere kimdir? Seher Dilovan'ın oğlu Alan Dere kaç yaşında, nereli? Alan Dere şarkıları neler?

Ünlü şarkıcı Seher Dilovan'ın kendisi gibi şarkıcı oğlu Alan Dere kimdir? Seher Dilovan'ın oğlu Alan Dere kaç yaşında, nereli? Alan Dere şarkıları neler?

16 Şubat Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konukları arasında yer alan başarılı isim Alan Dere kimdir? Seher Dilovan'ın oğlu Alan Dere kaç yaşında, nereli? Alan Dere şarkıları neler?

ALAN DERE KİMDİR?

Türk Halk Müziği sanatçısı Seher Dilovan'ın oğlu Alan Dere, 2002 doğumlu ve İsviçre'de yaşamaktadır. İsviçre'nin La Chaux-de-Fonds kentinde doğdu. 6 yaşına kadar İsviçre'de yaşayan Dere,İsviçre Cenevre Catalyse Müzik Okulu'nda şan eğitimi aldı.

SEHER DİLOVAN KİMDİR?

Seher Dilovan,4 Mart 1971, Ankara doğumlu, Türk halk müziği sanatçısı. Tunceli asıllı bir ailenin iki kızından biri olarak Ankara'da dünyaya gelen Seher Dilovan, altı ay süreyle Ankara Radyosu Gençlik Korosu'nda stajyer olarak yer aldı. Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü'nü bitiren Seher Dilovan, ilk albümü "Ayvacı"yı 1992 yılında çıkardı. Daha sonra sırasıyla "Vur Eller Oynasın", "Seher Yeli", "Sabret Gönül" ve "Türkülerle Yeniden" adlı albümlerini çıkardı. Seher Dilovan son çalışmasını Prestij Müzik etiketiyle piyasaya sürdü.