Alageyiklerin tatlı kavgası foto kapana yakalandı - Haberler
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Alageyiklerin tatlı kavgası foto kapana yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik - Haberler | Güncel

- Alageyiklerin tatlı kavgası foto kapana yakalandı Eşen Adası Alageyik Üretme İstasyonunda bulunan alageyiklerin birbiri ile önce boks yapar gibi kavga etmesi ardından toslaşmaları foto kapana yakalandı.

- Alageyiklerin tatlı kavgası foto kapana yakalandı

ANKARA - Eşen Adası Alageyik Üretme İstasyonunda bulunan alageyiklerin birbiri ile önce boks yapar gibi kavga etmesi ardından toslaşmaları foto kapana yakalandı.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından, Eşen Adası Alageyik Üretme İstasyonunda bulunan alageyiklerin foto kapan görüntülerini paylaşıldı. Görüntülerde, iki alageyiğin önce birbiriyle boks yaparcasına kavga etmesi ardındansa birbirlerine tos vurmaları yer aldı. Tatlı kavganın ardından alageyiklerin kadrajdan kaybolmaları renkli görüntülere sahne oldu.

Alageyiklerin tatlı kavgası foto kapana yakalandı

Alageyiklerin tatlı kavgası foto kapana yakalandı

Alageyiklerin tatlı kavgası foto kapana yakalandı

Alageyiklerin tatlı kavgası foto kapana yakalandı
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