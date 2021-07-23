Aladdin filmi konusu nedir? Aladdin oyuncuları kimler?
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Aladdin filmi konusu nedir? Aladdin oyuncuları kimler?

Aladdin filmi konusu nedir? Aladdin oyuncuları kimler?
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Bu akşam Atv ekranlarında yayınlanacak olan Aladdin filmi konusu ve oyuncuları ile gündeme taşınıyor. Kökeni orta doğu'ya dayanan bir halk hikayesi olan bu masal beyazperdede 2019 yılında yer almış ve oyuncu kadrosuyla ilgi görmüştü. Bu noktada "Aladdin konusu nedir, oyuncuları kimler?" gibi sorular yanıt aramaya başladı. Peki, Aladdin filmi konusu nedir? Aladdin oyuncuları kimler?

Başrollerinde Will Smith, Mena Massoud, Naomi Scott gibi isimlerin yer aldığı yapım bu akşam izleyenlerini maceraya doyuracak. Peki, Aladdin filmi konusu nedir? Aladdin oyuncuları kimler?

ALADDİN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Aladdin, sihirli bir lamba sayesinde sevdiği kıza ulaşmaya çalışırken, kendisini zorlu bir maceranın içerisinde bulan bir gencin hikayesini konu ediyor. Aladdin, zamanını Agrabah şehrinde pazardan yiyecek çalarak geçiren fakir bir gençtir. Gecelerini, şehrin farklı bölgelerinde uyuyarak geçirirken, gündüzlerini ise hırsızlığa ayırmaktadır.

Ancak yaşam tarzına rağmen aslında Aladdin'in altın gibi bir kalbi vardır. Onun macerası, tuhaf babası tarafından zorla evlendirilmeye çalışılan bir genç kızla tanıştığı zaman başlar. Bu genç kız aslında ülkenin sultanının kızı olan Prenses Jasmine'dir. Aladdin'in şansı, Harikalar Mağarası'ndan sihirli bir lamba aldığında aniden değişir. Bilmeden aldığı bu lambada, eğlenceye düşkün, neşeli ve 3 dileğini gerçekleştirme şansına sahip olan bir cin vardır. Aladdin'in lambanın cini sayesinde sevdiği kıza ulaşmaya çalışırken bilmediği şey ise Sultan'ın danışmanı Jafar'ın hem Aladdin hem de lamba için kendi planları olduğudur...

ALADDİN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Will Smith,

Mena Massoud,

Naomi Scott

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