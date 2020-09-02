Aladağlar'da kayalıklarda mahsur kalan dağcı kurtarıldı
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Aladağlar'da kayalıklarda mahsur kalan dağcı kurtarıldı

NİĞDE'de rotasını kaybedince kayalıklarda mahsur kalan dağcı Kağan Battal (27), AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Aladağlar'da kayalıklarda mahsur kalan dağcı kurtarıldı
02.09.2020 21:22 | Son Güncelleme: 02.09.2020 21:27

NİĞDE'de  rotasını kaybedince kayalıklarda mahsur kalan dağcı Kağan Battal (27), AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Çamardı ilçesi Aladağlar bölgesi Narpız Vadisi'nde rotasını kaybeden dağcı Kağan Battal, kayalıklarda mahsur kaldı. Kendi imkanlarıyla yetkililere haber vermesi üzerine bölgeye AFAD ve Çamardı JAK ekipleri sevk edildi. Ekipler dağcıyı mahsur kaldığı kayalıklardan kurtararak güvenli bölgeye indirdi. Dağcının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.


Kaynak: DHA

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