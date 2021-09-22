Aladağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılancıoğlu, okul ve halk eğitim kurslarını ziyaret etti - Haberler
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Aladağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılancıoğlu, okul ve halk eğitim kurslarını ziyaret etti

AA / Mücahit Aydın - Haberler | Güncel
Aladağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılancıoğlu, okul ve halk eğitim kurslarını ziyaret etti

Aladağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gazi Yılancıoğlu, ilçedeki okulları ve halk eğitim merkezlerini ziyaret etti.

ALADAĞ (AA) - Aladağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gazi Yılancıoğlu, ilçedeki okulları ve halk eğitim merkezlerini ziyaret etti.

Yılancıoğlu, ziyaretlerinde ihtiyaç ve talepleri dinledi.

Öğrenci ve kursiyerlerle sohbet eden Yılancıoğlu, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Aladağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılancıoğlu, okul ve halk eğitim kurslarını ziyaret etti

AA / Mücahit Aydın - Son Dakika Haberleri
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