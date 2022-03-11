Aladağ'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıl dönümü kutlandı - Haberler

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Aladağ'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıl dönümü kutlandı

AA - Mücahit Aydın - Güncel
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Aladağ'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıl dönümü kutlandı

Adana'nın Aladağ ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.

ALADAĞ, ADANA (AA) - Adana'nın Aladağ ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.

Aladağ İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu'ndaki program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinlikte Şehit Adem Oğuz Yatılı Bölge Ortaokulu Müdür Yardımcısı Rabia Burcu Gürün'ün günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler şiirler okudu ve oratoryo sahneledi.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Beyali Özli, şube müdürleri, okul yöneticileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı

AA / Mücahit Aydın - Güncel

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Aladağ, Adana, Güncel, Haberler

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