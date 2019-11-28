Alaçatı'nın yel değirmenleri ödül getirdi

28.11.2019 10:25 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:25

Sosyal Bilgiler öğretmenleri Ejder Akhanca ve Arzu Simsaroğlu tarafından öğrencilerin yakın çevrelerindeki tarihi ve doğal güzelliklerin farkına varmaları, eski uygarlıklardan günümüze kalan kültürel mirasın günümüze katkılarını öğrenebilmeleri amacıyla hazırladıkları "Alacaat'tan Alaçatı'ya" adlı proje Özel Piri Reis Okullarına ödül getirdi. 6. Sınıf öğrencilerin gönüllü olarak çalıştığı proje İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "Tarihe Saygı, Yerel Koruma Ödülleri Yarışması"nı 14. kez okula kazandırdı.

Alaçatı'yı yaşadılar

Proje Özel Piri Reis Okullarının Güzelbahçe ve Karşıyaka kampüslerindeki 6. sınıf öğrencilerinin İsmail Gezgin'in Çeşme – Alaçatı Arkeoloji, Tarih, Kent, Kimlik adlı kitabını okuyarak turistik belde ile ilgili sunum hazırlamasıyla başladı. İkinci aşamada sakız ağacı hakkında araştırma yapan öğrenciler mutfağa girerek beldeye özgü sakızlı kurabiye pişirdi. Bir yandan geri dönüşüm sanatçısı Okay Çankaya rehberliğinde geri dönüşüm malzemelerinden diğer yandan üç boyutlu yazıcı yardımıyla Alaçatı yel değirmenleri yapan öğrenciler Alaçatı'ya giderek 1934 yılından bu yana beldede yaşayan Sedat Baysoy ile sohbet etti. Edindikleri bilgiler ışığında birer broşür hazırlayan öğrenciler son olarak projeyi okulda arkadaşlarına sundu.

Özel Piri Reis Okulları Sosyal Bilgiler Zümresi öğretmenleri "Alacaat'tan Alaçatı'ya" adlı proje ile öğrencilerin sadece çevrelerindeki kültürel mirası tanımakla kalmayıp, gelişmiş teknolojik cihazları kullanma, geri dönüşümün önemi hakkında da bilgi sahibi olduklarını dile getirdiler.

Kaynak: Bültenler