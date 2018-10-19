Alaçam'da Muhtarlar Günü Törenle Kutlandı

Samsun'un Alaçam ilçesinde "19 Ekim Muhtarlar Günü" Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

İlçe protokolünün de katılımıyla, saat 10.00'da Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende günün anlam ve önemini belirten konuşma Muhtar Derneği Başkanı Raif Vatan tarafından yapıldı. Vatan, "19 Ekim 1829 yılında kurulan muhtarlık müessesesinin, Türk demokrasi tarihi açısından önemi büyük. Zira Türk demokrasisinin ilk seçimleri muhtarlık seçimleriyle başlıyor. Dolayısıyla, halkın doğrudan kendi yerel yöneticisini seçmesiyle başlayan bu süreç demokrasi tarihimiz açısında da bir temel oluşturuyor. Muhtarlık müessesesinin kuruluş tarihi olan 19 Ekim tarihi aynı zamanda ülkemizde 3 yıldan bu yana Muhtarlar Günü olarak kutlanıyor. Yurdumuzda 1830'lara dayanan tarihiyle seçilerek görev alan ilk kamu görevlisi muhtarlığın onurunu 19 Ekimi armağan ederek taçlandıran başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm devlet görevlilerine teşekkür ediyor saygılarımı sunuyorum" dedi.

Meydandaki etkinliğin ardından Alaçam Belediyesi tarafından Gökçeboğaz mevkisinde bulunan Organik Pazarda kahvaltı programı düzenlendi.

Programa Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, Belediye Başkanı Hadi Uyar, Milli Eğitim Müdürü Sezai Tural, Alaçam Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Mustafa Söylemez, Belediye Meclis Üyesi Hasan Çelik, Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Bedir, kamu kurum kuruluş temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve muhtarlar katıldı. - SAMSUN