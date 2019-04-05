Alaçam Belediyesi'nde Devir Teslim Töreni

Alaçam Belediye Başkanlığı'na seçilen İlyas Acar, görevi devraldı.

Perşembe günü İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alan Başkan İlyas Acar'a, eski Belediye Başkanı Hadi Uyar, belediye hizmet binası önünde düzenlenen devir teslim töreniyle görevini teslim etti.

Devir teslim töreninde konuşan bir önceki dönem Belediye Başkanı Hadi Uyar, beş yıl boyunca yaptığı projeler hakkında bilgi vererek 'hayırlı olsun' temennilerinde bulundu.

31 seçimlerinde Alaçam Belediye Başkanlığı'nı kazanan İlyas Acar, "31 Mart 2019 Pazar günü yapılan seçimlerde Cumhur İttifakı adayı olarak gösterilmemden dolayı başta AK Parti Lideri ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'ye sonsuz teşekkür ediyorum. Öncelikle ilçe halkımıza gösterdikleri teveccüh ve bizi buraya layık gördükleri için teşekkür ederim. Ekibimizle birlikte verdiğimiz sözlerin arkasında duracağımızı ve Alaçamımıza en iyi hizmeti yapacağımızı, parti gözetmeksizin herkesi kucaklayacağımızı bildirir, saygılar sunarım" dedi.

Konuşmalar sonrası kurban kesilerek Başkan Acar'ın alnına kanı sürüldü. Daha sonra katılımcılar ile birlikte makam odasına geçilerek göreve başlama yazısını imzalayan İlyas Acar, Alaçam Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu. Davetlilerle teker teker ilgilenen Acar, herkesle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Belediye hizmet binası önünde düzenlenen törene; AK Parti İlçe Başkanı Selahattin Alkan, MHP İlçe Başkanı Erdinç Gül, yeni ve eski belediye meclis üyeleri, İstanbul Alaçamlılar Dernek Başkanı Mustafa Elibol ve yönetim kurulu üyeleri, belediye personeli, mahalle muhtarları, dernek başkanları, STK başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA