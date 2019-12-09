Alacak verecek meselesinde kan döküldü
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Alacak verecek meselesinde kan döküldü

Eskişehir'de alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi ayağından silahla yaralandı.

09.12.2019 15:24 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:29
Alacak verecek meselesinde kan döküldü

'de alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi ayağından silahla yaralandı.


Edinilen bilgilere göre olay Birlik Caddesi üzerinde meydana geldi. C.S. ile kimliği henüz tespit edilemeyen şüpheli arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada şüpheli şahıs C.S.'yi ayağından silah ile yaraladı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. C.S.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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