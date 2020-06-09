Alacak verecek kavgası cinayetle son buldu Alacak verecek kavgası cinayetle son buldu Tuzla'da gece saatlerinde bir iş merkezinin ikinci katından silah sesleri yükseldi.

Alacak verecek kavgası cinayetle son buldu

İSTANBUL - Tuzla'da gece saatlerinde bir iş merkezinin ikinci katından silah sesleri yükseldi. Sesleri duyan güvenlik görevlisi ikinci kata çıktığında korkunç manzarayla karşılaştı. Bir kişi silahla vurulması sonucu yaşamını yitirdi.

Alacağı için geldiği iş yerinden cansız bedeni çıkartıldı

Megakent İstanbul'da gece saat 01.00 sıralarında Tuzla, Evliya Çelebi Mahallesi, Genç Osman Caddesinde bulunan bir iş merkezinin ikinci katında korkunç bir cinayet işlendi. İddiaya göre alacağı bulunan 25 yaşında ki M.Y. ile iş yeri sahibi arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü ve büronun sahibi olduğu iddia edilen kişi silahını çıkartarak 25 yaşındaki gence kurşun yağdırdı. Olay anından sonra iş merkezinden otomobille hızla kaçan saldırganın kimliği ekiplerce tespit edildi ve yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri her delili büyük bir titizlikle topladı

Silah seslerini duyan iş merkezinin güvenlik görevlisi yukarı kata çıktığında yerde yatan cansız bedenle karşılaştı. Durumun sağlık ve polis ekiplerine ihbar edilmesi üzerine caddeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde yaşamını yitiren M.Y. için yapılacak bir sağlık müdahalesi bulunmazken Olay Yeri İnceleme ekipleri korkunç cinayeti işleyen kişinin yakalanması ve olayın aydınlığa kavuşturulması için ofis içinde ve bina çevresinde ki tüm delilleri topladı. Kısa bir çalışmanın ardından kimliğinin tespit edildiği öğrenilen saldırganı yakalamak için çalışmalar başlatıldı. Talihsiz gencin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: İHA