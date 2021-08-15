Alacak tartışmasında kayınbiraderini av tüfeğiyle vurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Alacak tartışmasında kayınbiraderini av tüfeğiyle vurdu

Alacak tartışmasında kayınbiraderini av tüfeğiyle vurdu
Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Didim ilçesinde, alacak meselesinden çıkan tartışmada eniştesi Adem A. (42) tarafından av tüfeğiyle bacağından vurulan bisiklet tamircisi Erdal Şanlı (47) yaralandı.

AYDIN'ın Didim ilçesinde, alacak meselesinden çıkan tartışmada eniştesi Adem A. (42) tarafından av tüfeğiyle bacağından vurulan bisiklet tamircisi Erdal Şanlı (47) yaralandı. Olayın ardından kaçan Adem A., polis tarafından ilçe çıkışında yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, bugün saat 12.00 sıralarında, Yeni Mahalle Şehit Rıdvan Çakır Caddesi'nde, Erdal Şanlı'ya ait bisiklet tamir atölyesinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, Adem A. ile kayınbiraderi Erdal Şanlı arasında, alacak meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine Adem A., yanındaki av tüfeğini Şanlı'ya doğrultup peş peşe ateşledi. Şanlı, isabet eden saçmalarla sol bacağının iki yerinden yaralandı. Adem A. ise olay yerine geldiği otomobiliyle kaçtı. Şanlı, ambulansla kaldırıldığı Didim Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Aydın Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Şanlı'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kayınbiraderini yaralayan Adem A., ilçe çıkışında suç aleti tüfekle yakalandı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Alacak tartışmasında kayınbiraderini av tüfeğiyle vurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan

Kaçırdığı sevgilisiyle yürürken ailesine denk geldi! Linç edilmekten polis kurtardı
Kaçırdığı sevgilisiyle yürürken ailesine denk geldi! Linç edilmekten polis kurtardı
ESKİ KIZ ARKADAŞININ BOĞAZINA BIÇAK DAYADI; O ANLAR KAMERADA
ESKİ KIZ ARKADAŞININ BOĞAZINA BIÇAK DAYADI; O ANLAR KAMERADA
Avcılar'da hırsızlıkla suçladığı kızı boğmaya kalkan Türkmenistanlı sınır dışı edilecek
Avcılar'da hırsızlıkla suçladığı kızı boğmaya kalkan Türkmenistanlı sınır dışı edilecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Hulusi Akar Tanju Özcan Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Serdar Ortaç Berdan Mardini Burcu Esmersoy Mohammed Al Saloussi
Spor Mete Gazoz Aytaç Kara Fatih Terim Rachid Ghezzal Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Alacak tartışmasında kayınbiraderini av tüfeğiyle vurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 15:49:42. #1.15#

title