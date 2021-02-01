Alacak kavgasında arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
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Alacak kavgasında arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

01.02.2021 12:53 | Son Güncelleme: 01.02.2021 12:57
Alacak kavgasında arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

GAZİANTEP'te para meselesi yüzünden çıkan kavgada Gökmen G. (29), arkadaşı Halil Kocaaslan'ı (35) bıçaklayarak öldürdü.

GAZİANTEP'te para meselesi yüzünden çıkan kavgada Gökmen G. (29), arkadaşı Halil Kocaaslan'ı (35) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu önceki gün gece saatlerinde meydana geldi. Halil Kocaaslan ile arkadaşı Gökmen G., arasında para meselesi yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Gökmen G., yanındaki bıçakla arkadaşını vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Halil Kocaaslan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Gökmen G.'yi gözaltına aldı. Gökmen G. emniyetteki sorgusunda, "Halil Kocaaslan ile aramızda tartışma çıktı. Bu sırada Halil bana küfür etti. Ben de bıçakladım" dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gökmen G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Evli ve 2 çocuk babası olan Halil Kocaaslan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.


Alacak kavgasında arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Alacak kavgasında arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI

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