Alacağını istediği arkadaşının eşi, tahralı saldırıda bulundu
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Alacağını istediği arkadaşının eşi, tahralı saldırıda bulundu

21.12.2020 12:10 | Son Güncelleme: 21.12.2020 12:14
Alacağını istediği arkadaşının eşi, tahralı saldırıda bulundu

OSMANİYE'de S.E. (40) adlı esnaf kadın, alacağını istediği arkadaşının eşi H.A. tarafından tahra ile darbedildiğini öne sürdü.

OSMANİYE'de S.E. (40) adlı esnaf kadın, alacağını istediği arkadaşının eşi H.A. tarafından tahra ile darbedildiğini öne sürdü. Başından aldığı yaraya 14 dikiş atılan ve vücudunda morluklar oluşan S.E., darp raporu alıp, H.A.'dan şikayetçi oldu. H.A.'nın gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldığını, bu nedenle can güvenliğinin olmadığını söyleyen S.E., "Dışarı çıkamıyorum, iş yerimi açamıyorum. Tekrar darbedilmekten korkuyorum" dedi.

İddiaya göre esnaf S.E., 2 yıl önce iş yerinde tanıştığı G.A. ile yakın arkadaş oldu.

Bir süre sonra ev almak isteyen arkadaşına, borç olarak 2 tam altın verdi. Bir yıl önce yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle G.A.'dan borç verdiği altınları isteyen S.E. iddiasına göre sürekli oyalandı. Yine iddiasına göre, geçen hafta alacağını istemek için gittiği G.A.'nın evinde, arkadaşının eşi H.A. tarafından tahra ile darbedildi.SALDIRGAN SERBEST BIRAKILDIYaşadıklarını anlatan S.E.,"Kapıyı arkadaşımın eşi H.A. açtı. Kolumdan tutarak beni çekti kendimi zor kurtardım. Arkamı dönüp dışarı çıkarken bu defa başıma birkaç kez tahrayla vurdu. Bir genç yardımıma koştu ve beni hastaneye kaldırdılar. İki gün hastanede yattım. Saldırgandan şikayetçi oldum ancak şahsı gözaltına aldıktan sonra serbest bıraktılar" dedi.'DIŞARI ÇIKAMIYORUM'Saldırganın ceza almadığı için can güvenliği bulunmadığını ileri süren S.E., "Dışarı çıkamıyorum, iş yerimi açamıyorum. Tekrar darbedilmekten korkuyorum. Başımın sağ ve sol taraflarında 7'şer dikiş, omuzumda ezikler, morluklar var. Saldırgan elini kolunu sallayrak rahat bir şekilde geziniyor. Devletimiez sesleniyorum, lütfen yardımcı olsunlar" diye konuştu.

Alacağını istediği arkadaşının eşi, tahralı saldırıda bulundu
Alacağını istediği arkadaşının eşi, tahralı saldırıda bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL

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