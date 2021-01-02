Alaca yalıçapkınının, yarasayı avladığı anları fotoğrafladı
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Alaca yalıçapkınının, yarasayı avladığı anları fotoğrafladı

02.01.2021 11:15 | Son Güncelleme: 02.01.2021 11:20
Alaca yalıçapkınının, yarasayı avladığı anları fotoğrafladı

ADANA'da kuş gözlemcisi Levent Göksoy, su kenarında bir alaca yalıçapkını kuşunun yarasayı avladığı anları fotoğrafladı.

ADANA'da kuş gözlemcisi Levent Göksoy, su kenarında bir alaca yalıçapkını kuşunun yarasayı avladığı anları fotoğrafladı.

Emekliliğinin ardından kuş gözlemi yapıp, fotoğralarını çeken Levent Göksoy, nadir rastlanılan bir ana tanıklık etti. Göksoy, arazi yaptığı sırada normalde balık, sürüngen ve küçük kemirgenlerle beslenen alaca yalıçapkını kuşunun, uçarken yarasayı kovaladığını fark etti. Göksoy, yoğun uğraşlar sonucu kuşu, ağzındaki yarasayla birlikte fotoğraflamayı başardı.

Göksoy, "2003 yılından bu yana kuş gözlemleri yapıyorum ve güzel anlarını fotoğraf makinemle çekiyorum. Akdeniz bölgesi kuş verimliliği açısından gerçekten harika. Favorim ülkemizde sadece bu bölgede görülen alaca yalıçapkını. Sıklıkla sudaki balık ve sürüngenlerle beslenir. Bazen böcek ve karada yakaladığı sürüngenlerle de görüyoruz onları. Ama ilk kez bir yarasa yediğine şahit oldum. Türkiye'de ilk kez sanıyorum. Dünyada da sayılı karelerden birisi oldu bu" dedi.

Öte yandan İstanbul Teknik Üniversitesi'nde görevli Dr. Emrah Çoraman, yalıçapkının yakaladığı yarasanın beyaz şeritli yarasa (Pipistrellus kuhlii) ve bölgede sık gözlenen türlerden biri olduğunu söyledi. Çoraman "Bu gözlem çok değerli; kuşlar zaman zaman fırsatını bulursa yarasaları yakalabilir, ancak gece ortaya çıkan yarasaların gündüz vakti böyle görüntülenmesi nadir" diye konuştu.


Alaca yalıçapkınının, yarasayı avladığı anları fotoğrafladı
Alaca yalıçapkınının, yarasayı avladığı anları fotoğrafladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alper TÜYDEŞ

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