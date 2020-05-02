Alabalık tesisine giren ayı, kamerada
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Alabalık tesisine giren ayı, kamerada

Alabalık tesisine giren ayı, kamerada
02.05.2020 08:55 | Son Güncelleme: 02.05.2020 08:55

TRABZON'un Tonya ilçesinde, kış uykusundan uyanıp aç kalan boz ayı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Sazalan Yaylası'nda kapatılan alabalık tesislerine dadandı.

TRABZON'un Tonya ilçesinde, kış uykusundan uyanıp aç kalan boz ayı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Sazalan Yaylası'nda kapatılan alabalık tesislerine dadandı. Kapısını kırıp içeri girdiği tesisteki buzdolabını da deviren ayının karnını doyurmaya çalıştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçeye 30 kilometre uzaklıkta, denizden 1850 metre yükseklikteki Sazalan Yaylası'nda, kış uykusundan uyanan boz ayı, Cemil Arslan'a ait alabalık tesislerine dadandı. Bahar ve yaz aylarında, ziyaretçilerin ilgi odağı olan ve salgın tedbirleri kapsamında en sakin günlerini yaşayan yaylada çöp konteynerlerini devirerek yiyecek arayan ayı, kapısını kırıp tesisin içine girdi. Tesisteki buzdolabını da deviren ayı, karnını doyurmaya çalıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; pençeleriyle önce penceresini açmayı başardığı işletmenin daha sonra kapısını kırıp içeri giren ayının, kapağını açmayı başaramadığı buzdolabını devirdiği, dolaptan umduğunu bulamayınca da mutfaktaki sıvı zeytinyağını içerek bölgeden uzaklaştığı görüldü.

'AYILARLA KOMŞU OLARAK YAŞIYORUZ'

Koronavirüs tedbirleri kapsamında işletmelerinin kapalı olduğunu anlatan Cemil Arslan, ayıları çok sevdiklerini söyledi. Arslan, "Koronavirüs nedeniyle şu an işletmemiz kapalı. Bundan dolayı insanlar buraya gelmiyor. Ayılar da aç kaldığı için mesire alanlarına gelip yemek arıyorlar. Bizim işletmemize de misafir olmuş ayı. Kapıyı kırıp içeri girmiş. Fazla bir zararım yok, olsa da önemli değil çünkü çok sevimli bir hayvan onları seviyoruz. İnşallah salgın biter ve işletmelerimizi yeniden açarız. Burada çevredeki evlerden de ayılar yiyecek arıyor, çok izlerine rastladım.  Ayılarla bir nevi komşu olarak yaşıyoruz. Sevimli bir hayvan; inanın her zaman gelmesini isterim, yalnız kapıyı kırmadan gelse yiyeceğini veririm. Hatta balık da getiririm ona sorun değil. Onları seviyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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