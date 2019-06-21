Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce alabalık çiftlikleri denetlendi.

İl Müdürü Funda Eylem Özel ve personeli alabalık yetiştiriciliği yapan tesisleri ziyaret ederek denetimlerde bulundu.

Özel, yaptığı yazılı açıklamada, belirli aralıklarda alabalık tesislerinin denetlendiğini belirtti.

Kentte yıllık balık üretim kapasitesinin 155 ton olduğunu ifade eden Özel, denetimlerin devam edeceğini aktardı.

Kaynak: AA