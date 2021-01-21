Alaattin Çakıcı'ya Ahmet Davutoğlu'na hakaret davasında beraat

Alaattin Çakıcı, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davadan beraat etti. Mahkeme Çakıcı'nın ifadelerini eleştiri olarak değerlendirdi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında söylediği sözler nedeniyle hakkında dava açılan Alaattin Çakıcı, Kesin adliyesinde hakim karşısına çıktı. Davutoğlu hakkındaki sözleri hakaret kabul edildiği için hakkında dava açılan Çakıcı ile ilgili mahkeme Çakıcı'nın sözlerinin hakaret değil, eleştiri olduğuna hükmederek beraatına karar verdi.

MAHKEMEDEN SONRA VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Çakıcı, mahkeme sonrası adliye önünde kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet etti. Burada birlik ve beraberlik mesajı veren Çakıcı daha sonra MHP Eski Milletvekili Vahit Kayrıcı, Üzeyir Çakmaktaş, iş insanı Derya Kürkçüoğlu ile yemekte bir araya geldi.

ÇOCUKLARLA HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

Çakıcı ayrıca kendisini makamına davet eden Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım'ı ve iş insanı Ramazan Ayanoğlu'nu da ziyaret etti. Çakıcı çocuklarla da hatıra fotoğrafı çektirdi.