Alaattin Çakıcı, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti İnfaz Kanunu ile tahliye olan Alaattin Çakıcı MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli'yi parti genel merkezinde ziyaret etti. Çakıcı, Bahçeli'yi ziyaretine ilişkin fotoğrafı, "Değerli ağabeyimi genel merkezimizde ziyaret ettim" notuyla paylaştı.

Organize suç örgütü lideri olmak suçlamasıyla yargılanıp hüküm giyerek 16 yıl cezaevinde kalan ve Nisan ayında TBMM'de kabul edilen İnfaz Yasası değişikliği ile tahliye olan Alaattin Çakıcı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi parti genel merkezinde ziyaret etti.

"AĞABEYİMİ GENEL MERKEZİMİZDE ZİYARET ETTİM"

Ziyaretiyle ilgili Twitter hesabından Bahçeli ile çekilmiş bir fotoğraf paylaşan Çakıcı, "Türk dünyasının ve Türk milletinin yaşayan efsanevi lideri, mensup olduğum camianın genel başkanı değerli ağabeyimi genel merkezimizde ziyaret ettim. Kendilerine ve Türk milletine saygılarımla arz ederim" diye yazdı.

BAHÇELİ DE ÇAKICI'YI HASTANEDE ZİYARET ETMİŞTİ

Bahçeli 23 Mayıs 2018'de cezaevinden tedavi için hastaneye yatırılan Çakıcı'yı Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde ziyaret etmişti.

İNFAZ DÜZENLEMESİ İLE TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Çakıcı, AK Parti ile MHP'nin ortak imzasıyla hazırlanan infaz düzenlemesinin yasalaşmasının ardından geçen nisan ayında cezaevinden tahliye edilmişti.