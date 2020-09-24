Alaattin Çakıcı: Danışmanıyım diyen bazı kişiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a zarar veriyor

Alaattin Çakıcı, sosyal medya hesabından paylaştığı mektupta "Danışmanıyım" diyen bazı kişilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yanlış yönlendirerek ona zarar verdiğini ifade etti.

Cezaevinden tahliye olduktan sonra gündeme ilişkin yapmış olduğu değerlendirmelerde adından söz ettiren Alaattin Çakıcı, danışmanıyım diyen bazı kişilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a zarar verdiğini öne sürdü.

"TARİH SİZİ AFFETMEYECEK"

Bazı çevrelerin Cumhur İttifakı'nın bozulması için ekstra çaba sarf ettiğini belirten Çakıcı, "Dünya ülkeleri el ele verip devletimizi kuşatmak istemektedir. Ne yazık ki kapalı kapılar ardından Cumhur İttifakı'na zarar vermek için bazı kurumlarda hala FETÖ'ye hizmet edenler var. Bu zorlu süreçte Türkiye'yi kuşatmak isteyen küresel güçlere hizmet edenleri tarih affetmeyecek" ifadelerini kullandı.

"FETÖ BAĞLANTILI BAZI ÇEVRELER KORUNUYOR"

Açıklamasında muhalefete yönelik eleştirilerde de bulunan Çakıcı, "2023'ten evvel yeni bir oyun içerisinde olan muhalefet, AK Parti döneminde FETÖ bağlantılı bazı çevreleri korumaktadır. AK Partili gibi görünüp devlete zarar verenler oto kontrol sistemi ile gelişen teknolojide kayıt altına alınmıştır. Eğer devlet başkanımıza doğru bilgi veriyorlarsa ya bunları bilip zamanını bekliyor, ya da yanlış bilgilendiriliyor" şeklinde konuştu.

"DANIŞMANIM DİYEN BAZI KİŞİLER SİZE ZARAR VERİYOR"

Paylaşımının devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başyaveri Albay Ali Yazıcı'nın FETÖ'den tutuklanması olayına atıfta bulunan Çakıcı, şu satırlara yer verdi: "15 Temmuz'u unutmayınız, katiliniz arkanızda duruyordu. Toplumda Cumhurbaşkanı'nın danışmanıyım diyen bazı kişilerin, size zarar verdiğini biliyor musunuz?"