Alaattin Çakıcı: Aracımı peş peşe durdurup gözdağı vermek istediler

Sosyal medya hesabından bir mektup yayınlayan Alaattin Çakıcı, son dönemlerdeki çıkışlarından dolayı İstanbul girişinde aracının iki kez peş peşe durdurulduğunu belirterek "Birileri gözdağı vermek istiyor" dedi.

Son dönemlerde sosyal medya hesabından yayınladığı mektuplarla gündeme gelen Alaattin Çakıcı, yayınladığı son mektupta İstanbul girişinde aracının peş peşe iki kez durdurulduğunu belirterek bu yolla birilerinin kendisine gözdağı vermeye çalıştığını öne sürdü.

"ARACIMI PEŞ PEŞE DURDURUP GÖZDAĞI VERMEK İSTEDİLER"

Yürürlüğe giren yeni infaz kanunu ile birlikte tahliye edilen Alaattin Çakıcı sosyal medya hesabından yayınladığı mektuplarla gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Yayınladığı son mektupta daha önceki açıklamalarından dolayı birilerinin kendisine gözdağı vermeye çalıştığını belirten Çakıcı, "Bir önceki basın açıklamamda yazımdan dolayı rahatsız olanlar serbest bırakıldığım günden bugüne kadar gittiğim hiçbir yerde, emniyet güçleri tarafından durdurulmamıştım. Bu en son yazdığım yazı bazılarını rahatsız etti ki dün İstanbul'a girişte 2 defa peş peşe durdurularak gözdağı verilmek istendim. Bu da Sayın Devlet başkanımıza yazmış olduğum son yazıdan dolayı tespitlerimin doğruluğunun bir teyididir. Polis aldığı emirle görevini yapmıştır. Beni her an her yerde durdurup aramak asli görevleridir" ifadelerini kullandı.

"AZERBAYCANLI KARDEŞLERİMİZİ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Mektubunda Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sıcak çatışmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çakıcı, "İki ayrı devlet bir millet olan Azerbaycanlı kardeşlerimize kutsal meşru bu askeri harekâtta başarılı olmalarını yüce Rabbimden niyaz ederim. Tarih tekerrürden ibarettir. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Üst akıl yönlendirilmesi ile devletimize karşı Kafkaslarda da cephe açılmak istenmektedir. Suriye, Libya, Kuzey Irak'tan sonra şimdi de Kafkaslarda bu oyunu devreye soktular. Birinci Dünya Harbi'nde aziz Türk milleti Kafkasya'da, Azerbaycan'da kardeşlerimizi yalnız bırakmamıştı. Bugün de devlet ve millet olarak bedeli ne olursa olsun onların yanında olduğumuzu ve asla yalnız bırakmayacağımızı bilmelidir" dedi.

BİRLİK BEREBERLİK ÇAĞRISI

Mektubunun son kısmında birlik beraberlik çağrısı yapan Çakıcı, şu satırlara yer verdi: "Devletimizin bekası ve milletimizin esenliği için bu zorlu süreçte devlet başkanımızın yanında yer almak muhalefet ve milletimizin her bireyinin asli görevidir."