Al Sharq Forum'un Malezya Şubesi Açıldı

KUALA İstanbul merkezli Al Sharq Forum'un Malezya şubesinin açılışı başkent Kuala Lumpur'da yapıldı.

Kuala Lumpur'daki Pullman Hotel'de düzenlenen açılış töreninde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Forum Başkanı Wadah Khanfar, "Kuala Lumpur'da ofis açmamızın sebebi hem bu şehrin hem de Malezya'nın hoşgörü, çeşitlilik ve birlikte yaşama alanlarında çok iyi bir örnek sergilemesidir." dedi.

Forumun Malezya'da çok sayıda entelektüel etkinlik düzenleyeceğini belirten Khanfar, Nisan 2019'da yapılacak "5. Yıllık Gençlik Konferansı"nda yerel ve uluslararası camiadan alanında uzman katılımcıların deneyimlerini paylaşacağını aktardı.

Açılışa onur konuğu olarak katılan İç Ticaret Bakanı Saifuddin Nasution İsmail, "Hükümet bu girişimi elbette ki desteklemektedir çünkü bu forum Malezya'nın genç liderlerinin çevre edinmesi ve fikir alışverişi yapması alanında fırsat sağlayacaktır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Saifuddin ile Forum Başkanı Khanfar, şubenin açılışını gonga vurarak gerçekleştirdi.

2012'de kurulan Al Sharq Forum, uluslararası alanda siyasi gelişim, sosyal adalet ve ekonomik refahı sağlamak amacıyla çeşitli alanlarda akademik araştırmalar yapıyor.

Kaynak: AA