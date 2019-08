Akyurt'un en güzel bahçeleri ödüllendirildi

20.08.2019 15:38

Akyurt Belediyesinin geleneksel hal getirdiği ve bu yıl 6'ncısı düzenlenen En Güzel Bahçe ve Balkon Yarışmasının kazananları belli oldu.

Jüri üyelerinin çeşitli kriterlerinden geçer not alan bahçelerin sahiplerine hediye ve plaketleri Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık tarafından verildi.

Büğdüz Mahallesinden Sıtkı Öztuna birincilik ödülünü alırken, Yeşiltepe Mahallesinden Atakan Keskin ikinci oldu. İbrahim Fatih Tongur da yarışmaya Balıkhisar Mahallesinden katılarak üçüncülüğü elde etti. Yıldırım Mahallesinden Şevki Tuncer'in bahçesi ise katılımcı ödülüne layık görüldü.

Bahçeleri tek tek dolaşan Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık verilen emekler nedeniyle bahçelere hayran kaldığını söyledi.

Ayık "Her etkinlik gibi bu yarışmamız da geleneksel hale geldi. Çok büyük emekler verilmiş, yarışma nedeniyle de bahçe bakımına bir teşvik oluşmuş durumda. Yarışma nedeniyle gezip gördüğümüz bahçeler çok güzel durumda ve her birini bu hale getiren sahibinin farklı hikayesi var. Öncelikle hepsi de Akyurt'u çok seven insanlar. Özenerek bahçelerini güzelleştirdiler ve yarışmamıza katıldılar. Biz bütün evlerin, bahçesi olan, bahçe ile ilgilenilebilecek bütün alanların güzel olmasını istiyoruz. Bu yarışmamızı daha genişleterek bu bilinci yaygınlaştırmak istiyoruz. Yarışmamıza katılan tüm bahçe ve balkon sahiplerine ve yarışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA