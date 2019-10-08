Akyurt'ta Amatör Spor Haftası kutlandı

08.10.2019 09:57

Akyurt'ta 7-13 Ekim Amatör Spor Haftası etkinlikleri amatör branş sporcularının düzenlediği program ile başladı.



Akyurt Kaymakamlığı, Akyurt Belediyesi ve Akyurt Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün birlikte düzenlediği etkinlikte amatör sporcuların gerçekleştirdiği gösteriler büyük beğeni topladı. Mehter takımının İstiklal Marşı performansının ardından konuşan Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, öğrencilerin başarıya ulaşmasında sporun önemine değindi. Ayık, "Tüm sporcularımızın ve eğitmenlerimizin Amatör Spor Haftası kutlu olsun. Gencecik sporcularımızı burada görmek çok güzel. Özellikle velilerine burada büyük görev düşüyor. Tüm veliler çocuklarını bir spor dalıyla ilgilenmeleri için teşvik ederek öğrencileri kötü alışkanlıklardan uzak tutabilir, kendine güvenen, başarılı bireyler olarak hayatlarını devam ettirmelerine yardımcı olabilirler. Akyurt Belediyesi olarak bizler de hem ailelere hem çocuklarımıza destek sözü veriyoruz. İlçe Spor Müdürlüğümüz ile birlikte her türlü desteği vererek sporcularımızın başarısında pay sahibi olmayı istiyoruz" şeklinde konuştu.



İlçede etkinliğin 5.sinin gerçekleştirildiğini söyleyen Akyurt Kaymakamı Osman Altın ise, "Her yıl bir öncekine göre sayıları çokça artan sporcularla bu etkinliği yapıyor olmaktan dolayı çok mutluyuz. Sporun herkesin hayatının önemli bir parçası haline gelmesi için amatör spor çok önemli" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından salonu dolduran Akyurtlu sporseverler karşısında bir gösteri maçı sergileyen Akyurt Gençlik ve Spor Merkezi boks takımı büyük beğeni topladı. Etkinlikte ayrıca Halk Merkezi Tekvando ekibi ve judo takımı birbirinden zorlu hareketleri başarıyla yaparak seyirciden alkış aldı. Gençlik ve Spor Müdürlüğü tekvando ekibinin gösterisiyle sona eren açılış programının ardından sporcular Akyurt Kaymakamı Osman Altın ve Belediye Başkanı Hilal Ayık ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. - ANKARA

Kaynak: İHA