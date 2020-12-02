Akyurt Belediyesi kışa hazır
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Akyurt Belediyesi kışa hazır

02.12.2020 10:34 | Son Güncelleme: 02.12.2020 10:38
Akyurt Belediyesi kışa hazır

Akyurt Belediyesi kış ayının gelmesiyle birlikte ilçe genelinde hazırlıklarını tamamladı.

Akyurt Belediyesi kış ayının gelmesiyle birlikte ilçe genelinde hazırlıklarını tamamladı.

Karasal iklimin sert kış koşullarına alışkın olan Ankara'nın kuzey ilçelerinden Akyurt'ta belediye ekipleri kış şartlarına hazır şekilde bekliyor. Akyurt Belediyesi 2 kepçe, 2 loder, 2 unimog tuzlama aracı ve 1 greyder ile çalışmalarını sürdürecek. Buzlanmayı önlemek için ise 110 ton tuz belediyenin depolarında hazır bekletiliyor.

Ankara'nın çoğu ilçesine göre düşük sıcaklıkların görüldüğü Akyurt'ta rakımın yüksek olduğu Kalecik yolu üzeri Tekebeli Mevkii'nde de gerekli tüm tedbirlerin alındığını vurgulayan Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, hayatın aksamaması için hazırlıkların tamamlandığını kaydetti. Covid-19 nedeniyle yolların açık kalmasının hayati önem taşıdığını dile getiren Ayık, şöyle konuştu:

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"Karasal iklimi yazın da kışın da yaşayan bir ilçeyiz. Her mevsimin ayrı bir güzelliği olsa da kışın yolların buzlanması, karla kaplanması ulaşımda sıkıntılar çıkarabiliyor. Geçtiğimiz yıl karla mücadele sınavını başarıyla geçtiğimizi düşünüyoruz. Bu yıl da aynı özveriyle ekiplerimiz 24 saat çalışacak. Gece nöbette yer alan 6 kişilik ekibimiz dönüşümlü olarak değişecek. Toplamda ise 15 çalışandan oluşan bir ekibimiz var. Mahalle yollarımızın açık kalması, Covid-19 salgını devam ederken çok daha büyük bir önem arz ediyor. Hastalık gibi acil durumlarda ulaşımın aksamaması, zamanla yarışı kazanmada avantaj sağlayacaktır. 26 mahallemizin tamamında inşallah olumsuz bir durum olmadan kışı atlatmayı hedefliyoruz. Nöbette yer alacak ekibimize şimdiden kolaylıklar diliyorum." - ANKARA

Akyurt Belediyesi kışa hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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