Akyurt Belediyesi kaldırım çalışmalarına başladı
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Akyurt Belediyesi kaldırım çalışmalarına başladı

Akyurt Belediyesi kaldırım çalışmalarına başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Akyurt Belediyesi ilçe merkezinde kaldırım çalışmalarına başladı.

Akyurt Belediyesi ilçe merkezinde kaldırım çalışmalarına başladı.

Yıldırım ve Yeşiltepe mahallelerinde ihtiyaç duyulan noktalarda başlatılan çalışmalar hakkında bilgi veren Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, "İlçemizin sokaklarında ve kaldırımlarında tadilat çalışmasına bu yıl da başladık. Geçtiğimiz yıl toplam 43 bin metrekare kilit parke taşlı yol ve kaldırım yaptık. Bu yıl da yaz sezonunda ihtiyaç duyulan noktaları tespit ederek iş makinelerimizle zemin hazırlama işlemini başlattık. İlk olarak Yıldırım ve Yeşiltepe'de çalışacağız. Bu çalışma tamamlandıktan sonra diğer mahallelerimizde devam edeceğiz. Akyurt'ta ilk kez yaptığımız beton yol çalışmasına bu yıl da devam edeceğiz. Satıh kaplama yol çalışmamız ve asfalt çalışmamız da olacak. Ekip arkadaşlarımızın özverili çalışmalarıyla inşallah Akyurt'un yollarını ve kaldırımlarını daha kullanışlı hale getireceğiz. Emek veren arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ANKARA

Akyurt Belediyesi kaldırım çalışmalarına başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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