Akülü Aracı Var Ama Yolu Yok

BALIKESİR'in Ayvalık İlçesi, Cunda Adası'nda yaşayan bedensel engelli 47 yaşındaki Mustafa Şimşek, evinin bulunduğu yolun taşla kaplı olması nedeniyle akülü aracıyla dışarı çıkamadığını söyledi. Yol SİT alanı kapsamında olduğu için önce Anıtlar Kurulu'na başvuran Şimşek, çözüm bulamayınca evde yaşamaya mahkum kaldığını söyledi.



Ayvalık'ın Cunda Adası'nda yaşayan yüzde 90 bedensel engelli Mustafa Şimşek, oturduğu evin kentsel SİT alanı kapsamındaki yolunun engelli aracının geçmesine olanak sağlayacak şekilde düzenlemesini istiyor. Sokağın yapılması için önce Bursa Anıtlar Kurulu'na başvuran Şimşek, 1 yıldır bir çalışma yapılmayınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazdı. Yürüyemeyen, konuşamayan ve ellerini kullanamayan Şimşek, zekası ve azmi sayesinde zoru başararak ayak parmakları ile klavye kullanıyor. Şimşek 1 yıl önce kendisine verilen akülü aracıyla sokaklarda gezmek istiyor.



800 METRELİK YOL İÇİN YARDIM İSTEDİ



Cunda Adası Mithatpaşa Mahallesi Bakkal Sokağı'nda annesi Hanife Şimşek ve babası Orhan Şimşek ile birlikte yaşamını sürdüren Mustafa Şimşek, ellerini kullanamadığı için ayak parmaklarıyla yazdığı dilekçeyi önce Anıtlar Kurulu'na gönderdi. Mustafa Şimşek, "Ayvalık Birlik Ortopedik Engelliler Derneği bana akülü araç verdi ama ben daha hiç kullanamadım. Çünkü bizim Cunda'nın yolları buna müsait değil. SİT alanı olduğundan bir tane bile taşının sökülmesi mümkün değilmiş, Ayvalık Belediyesi hiçbir şey yapamıyor. Sokağımın uzunluğu en fazla 700 veya 800 metredir. Lütfen bana yardım edin" dedi.



AZMİYLE HAYRAN BIRAKTI



Anıtlar Kurulu ekibinin incelemesi sonrası Ayvalık Belediyesi'nden de bir ekibin gelerek yolda inceleme yaptığını anlatan Mustafa Şimşek, yolun halen düzeltilmemesi üzerine Cumhurbaşkanına derdini yazdı. Yazdığı mektupta 1 yıldır yolun yapılmasını beklediğini belirten Şimşek, "Biz engellilerin sokağa çıkma hakkı yok mu?" diye sordu. Ayvalık Birlik Ortopedik Engelliler Derneği Başkanı Güler Çapraz Özlemiş, Mustafa Şimşek'in yaşama sıkı sıkı bağlı olduğunu hatırtarak "Azmine hayran kaldık. Bence herkesin de örnek alması gerekiyor. Ayaklarıyla klavye kullanıp sesini duyuruyor. Konuşup derdini anlatamadığı için sosyal medya aracılığı ile her kesime ulaşıp irtibata girebiliyor. Dernek olarak belirli günlerde özel araçlarımızla imkanlarımız dahilinde Şimşek'i evinden alıp sosyal hayata adapte etmeye çalışıyoruz. Onun talebine en kısa sürede yanıt verilmesini bekliyoruz" dedi. - Balıkesir