Akü'de Güvenlik Toplantısı

Afyon Kocatepe Üniversitesinde (AKÜ) eğitim gören öğrencilere daha huzurlu ve güvenli bir yaşam ortamı oluşturmak için kentte güvenlik toplantısı yapıldı.



Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, öğrenci sayısı, personel durumu, fiziksel imkanlar, akademik birimler ve devam eden yatırımları içeren bir sunum yaptı.



Vali Tutulmaz toplantıda yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:



"Önümüzdeki haftadan itibaren hem üniversitemiz eğitim öğretime başlıyor, hem de diğer tüm eğitim öğretim kurumları çalışma ve faaliyetlerine başlıyor. Öğrencilerimizin ilimizde karşılaşabilecekleri güvenliğinden, barınmasına kadar her türlü problemleri değerlendirdik. İlgili tüm kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri buradadır. Bu kurumlar toplantımızla alakalı üzerine düşen görevi en iyi şekilde kavrasın ve gerekenin en iyisini yapmak için gayret etsinler.



Bu anlamda ilimizde öğrenim görecek öğrencilerimize başarılarının devamını dilerken, onların en iyi şekilde, güvenli ve huzurlu bir eğitim öğretim görmeleri için Valiliğimiz başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlar vesilesiyle gereken her türlü çalışma ve faaliyetleri içerisinde olacağız."



Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü yetkilileri, üniversite yerleşkesi, yurtlar ve çevresinde alınan güvenlik tedbirleri hakkında bilgi verdi.