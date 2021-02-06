Aktör Christopher Plummer 91 yaşında hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Aktör Christopher Plummer 91 yaşında hayatını kaybetti

06.02.2021 09:43 | Son Güncelleme: 06.02.2021 09:46
Aktör Christopher Plummer 91 yaşında hayatını kaybetti

Kanadalı tiyatro, film ve dizi oyuncusu Christopher Plummer 91 yaşında yaşamını yitirdi.

Kanadalı tiyatro, film ve dizi oyuncusu Christopher Plummer 91 yaşında yaşamını yitirdi.

Menajeri, aktörün gece saatlerinde ABD'nin Connecticut eyaletindeki evinde hayata gözlerini yumduğunu bildirdi.

1965 tarihli "Neşeli Günler" filminde canlandırdığı Yüzbaşı Von Trapp karakteriyle tanınan Plummer, sahnede canlandırdığı Shakespeare rolleriyle de başarılı bir tiyatro kariyerine imza atmıştı.

Plummer, 2012'de, 82 yaşında "Yeni Başlangıçlar" filmiyle Akademi Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazanarak "oyunculuk dalında Oscar kazanan en yaşlı kişi" olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Çiğdem Karaaslan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hüner Coşkuner Neslihan Atagül İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Hakan Kutlu Metin Oktay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kavga Mersin Mahkeme Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aktör Christopher Plummer 91 yaşında hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.2.2021 09:46:26. #1.15#
title