Aktör Christopher Plummer 91 yaşında hayatını kaybetti
Kanadalı tiyatro, film ve dizi oyuncusu Christopher Plummer 91 yaşında yaşamını yitirdi.
Kanadalı tiyatro, film ve dizi oyuncusu Christopher Plummer 91 yaşında yaşamını yitirdi.
Menajeri, aktörün gece saatlerinde ABD'nin Connecticut eyaletindeki evinde hayata gözlerini yumduğunu bildirdi.
1965 tarihli "Neşeli Günler" filminde canlandırdığı Yüzbaşı Von Trapp karakteriyle tanınan Plummer, sahnede canlandırdığı Shakespeare rolleriyle de başarılı bir tiyatro kariyerine imza atmıştı.
Plummer, 2012'de, 82 yaşında "Yeni Başlangıçlar" filmiyle Akademi Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazanarak "oyunculuk dalında Oscar kazanan en yaşlı kişi" olmuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin