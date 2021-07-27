Aktif Yaşlı Hizmet Merkezi'nde etkinlikler yeniden başladı
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Aktif Yaşlı Hizmet Merkezi'nde etkinlikler yeniden başladı

Aktif Yaşlı Hizmet Merkezi'nde etkinlikler yeniden başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Aktif Yaşlı Hizmet Merkezi, yaşlı bireyleri spor, fizik tedavi, sanat ve sosyal aktivitelerle buluşturuyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Aktif Yaşlı Hizmet Merkezi, yaşlı bireyleri spor, fizik tedavi, sanat ve sosyal aktivitelerle buluşturuyor. Normalleşme süreci ile birlikte yeniden hizmet vermeye başlayan merkezi ikinci evleri olarak gören yaşlı bireylere hem bedensel hem de ruhsal yönden destek sağlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Aktif Yaşlı Hizmet Merkezi, pandemi tedbirleri kapsamında ara verdiği hizmetlere normalleşmeyle birlikte kaldığı yerden davam ediyor. Pandemi sürecinde sosyal izolasyon yaşayan yaşlı bireyler yeniden bir arada sosyalleşmenin sevincini yaşıyor.

Yaşam kalitesini artırıyor

Atatürk Kültür Parkı içerisinde yer alan Aktif Yaşlı Hizmet Merkezi'nde 65 yaş üstü bireylere kendilerini daha iyi hissedebilecekleri bir ortamda yaşam kalitelerini artırmaya yönelik aktiviteler sunuluyor. Sağlıklı, başarılı ve aktif yaşlanmayı desteklemeyi amaçlayan merkezde uzman kadrolar eşliğinde sanatsal ve kültürel faaliyetler, egzersiz ve spor faaliyetleri, gerontolojik danışmanlık hizmetleri veriliyor. Yaşlı bireylere hem bedensel hem de ruhsal destek sağlanıyor.

Merkezin yeniden hizmete açılmasından dolayı büyük sevinç yaşadığını ifade eden Seyla Atasever, "Geçtiğimiz yıl ilk kez katıldığım Aktif Yaşlı Hizmet Merkezi'nde güzel ve kaliteli günler yaşadık. El işlerinden spora birçok etkinlik yapıyoruz. Bizler için buradaki sosyal birlikteliğimiz çok değerli oldu. Ruhumuza çok güzel şeyler kattı. Tekrar açılmış olmasını sevinçle karşıladım ve bugün buraya koşa koşa geldim" dedi.

İkinci evleri oldu

Aktif Yaşlı Hizmet Merkezi'ni ikinci evleri olarak gördüğünü ifade eden Gülnur Çöl, "İki yıldır eşimle birlikte merkeze geliyoruz. Bizim yaş grubu için merkezde spor, müzik, yabancı dil, resim gibi etkinlikler bulunuyor. Örneğin bir tiyatro grubumuz var oyun sahnelemeyi düşünüyoruz. Burası bizim ikinci evimiz oldu. Çok güzel arkadaşlıklar kurduk ve burada olmaktan çok mutluyuz" diye konuştu. - ANTALYA

Aktif Yaşlı Hizmet Merkezi'nde etkinlikler yeniden başladı
Aktif Yaşlı Hizmet Merkezi'nde etkinlikler yeniden başladı
Aktif Yaşlı Hizmet Merkezi'nde etkinlikler yeniden başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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