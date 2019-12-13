Aktif sosyal medya kullanıcıları iş hayatında daha başarılı oluyor!

13.12.2019 15:17 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:17

Kişisel imajınız insanlar üzerinde bıraktığınız etkiyle toplumda sahip olduğunuz itibarın toplamıdır. Bu, kendinizi dünyaya nasıl tanıttığınız ve ardınızda bıraktığınız etkiyle alakalıdır.

Birey olarak dışarıya ve içerde kendimize verdiğimiz tüm mesajlar, sözlü veya sözsüz, bizim imajımızı oluşturur. Bu durum insanların gözünde ve aynı zamanda kendi gözümüzde nasıl algılandığımızı ifade eder. Aslına bakarsınız, isteseniz de istemeseniz de bir imaja sahipsinizdir. İmajınız insanlar üzerinde bıraktığınız etkiyle toplumda sahip olduğunuz itibarın toplamıdır. Bu, kendinizi dünyaya nasıl tanıttığınız ve ardınızda bıraktığınız etkiyle ilgilidir.

Araştırmalar gösteriyor ki insan beyni ilk 10 saniye içinde, tanıştığı insan hakkında kalıcı bir algıya sahip olmaktadır. Bu bağlamda dış çevre koşulları dinamikleştikçe ve karmaşıklaştıkça, kişinin kendisini ve kimliğini ortaya koyması daha da önemli hale gelmektedir. Çok iyi kişisel özelliklere sahip olmak, harika okullardan eğitim alsak, mükemmel bir iş deneyimimiz olsa dahi bunlardan kimsenin haberi yoksa kişisel kariyer yolculuğunuzda ve özel yaşamınızda hak ettiğiniz yere gelmeniz oldukça zor olacaktır.

Akademisyen ve İletişim Uzmanı Ömer Terzi, artık sadece şirket sahipleri ve yöneticilerinin değil bir şirketteki orta sınıf yönetici ve uzmanların da özellikle internet mecrasında iz bırakmalarının önemine dikkat çekiyor. Ömer Terzi, insanların iş yaşamında sosyal medyada paylaşılan iletilerin aldığı "like", "yorum" ya da "takipçi" sayısının bile yükselmesinde veya daha yüksek ücretle başka bir şirkette iş bulmasında "etkili" olduğunu söylüyor.

İletişim Uzmanı ve Akademisyen Ömer Terzi, Türkiye'de interneti kullanan yaklaşık 35 milyon kişinin %72'sinin internette metin okuduğunu, milyonlarca insanın artık gündemi, şirketleri ve yöneticileri internetten takip ettiğini söylüyor. Ömer Terzi, "En sade biçimde bir toplantı için bize gelen hiç tanımadığımız insanları toplantı öncesi ve sonrası başta Google olmak üzere arama motorlarında aratıyoruz, arattığımız kişiler hakkında internet mecralarında çıkan içerikler o kişi hakkında bir fikir edinmemize olanak sağlıyor. Bu izlenim bizi ne kadar etkilemişse o oranda o kişi ve temsil ettiği şirket veya kurumla iş yapma olasılığımız artıyor. Aynı şeyler bizim için de geçerli, uzmanlık alanımızla ilgili görüşlerimiz özellikle kaliteli dijital mecralarda ne kadar değer ve yer bulmuşsa, sözlükler de hakkımızda ne kadar olumlu içerik varsa, sosyal medya takipçilerimiz ne kadar fazlaysa ve iletilerimiz ne kadar beğeniliyorsa iş görüşmelerinde veya projelerimizin kabul görmesinde o kadar şanslıyız demektir" dedi.

Kaynak: Bültenler