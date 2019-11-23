23.11.2019 09:51 | Son Güncelleme: 23.11.2019 09:53

Aktarlarda kış yoğunluğu

VAN - Van'da etkisini sürdüren soğuk hava, aktarlara olan rağbeti arttırdı.

Van'da yaklaşan kış mevsimi öncesi aktarlara ilgi arttı. Doğada yetişen bazı bitkisel ürünlerin boğaz enfeksiyonundan, gribal enfeksiyonlara kadar birçok hastalığa iyi geldiğini belirten aktarlar, vatandaşların özellikle kış mevsiminde bitkisel ürünlere daha çok rağbet gösterdiğini belirttiler. Doğada insanların her ihtiyacına cevap verecek birçok şifalı bitki olduğunu ifade eden aktar Metin Dedeoğlu, 30 yıldır bu işle uğraştığını belirterek, "Özellikle gribal enfeksiyonlar ve soğuk algınlığına karşı vatandaşlar aktarlara yöneliyor. Şu anda özellikle ıhlamur, zencefil, tarçın, kuşburnu ve havrıcana yoğun bir talep var" dedi.

Bitkisel ürünlere olan rağbetin gün geçtikçe arttığını söyleyen Dedeoğlu, zencefilin boğaz enfeksiyonlarına, tarçının gribal enfeksiyonlara ve şeker hastalığına çok iyi geldiğinin bilindiğini dile getirerek, "Ihlamur gribe iyi gelir ve göğsü yumuşatır. Adaçayı boğaz enfeksiyonları ve idrar yolu enfeksiyonlarına iyi gelir. Özellikle C vitamini bakımından zengin olan kuşburnunun 100 gramı yaklaşık bir kasa portakalla eş değerdedir. Bunun yanında bu bitkilerin karışımından özel olarak hazırladığımız kış çayını da yine vatandaşların hizmetine sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Soğuk havalarda hasta olmamak için aktarlara başvurduğunu dile getiren Nurullah Erdinç, "Kış mevsimi öncesindeki soğuklardan korunmak için ihtiyaçlarımız oluyor. Bizlerde soğuklardan korunmak için aktarlara geliyoruz. Buradaki bitkisel ürünler kalp, bağırsak, ciğer ve solunum sistemine yarıyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA