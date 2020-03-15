Aktarlar koronoya karşı karışım yaptı
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Halit Özdemir, Türkiye, Sağlık

Aktarlar koronoya karşı karışım yaptı

Aktarlar koronoya karşı karışım yaptı Federasyon başkanı, yaptığı karışımla koronaya meydan okudu Türkiye Aktarlar ve Baharatçılar Federasyonu Genel Başkanı Halit Özdemir, yaptığı bitkisel karışımla korona virüsüne meydan okuyor.

15.03.2020 11:11 | Son Güncelleme: 15.03.2020 11:12
Aktarlar koronoya karşı karışım yaptı

Aktarlar koronoya karşı karışım yaptı

Federasyon başkanı, yaptığı karışımla koronaya meydan okudu

BURSA - Türkiye Aktarlar ve Baharatçılar Federasyonu Genel Başkanı Halit Özdemir, yaptığı bitkisel karışımla korona virüsüne meydan okuyor.

Korona virüsüne karşı bağışıklık sistemini güçlendiren ve virüsleri öldüren bir karışım yapan Özdemir, bu karışımı sürekli içenlerin virüslere karşı vücut direncinin artacağını söyledi. Doğal andız pekmezinin içine çay ağacı, karanfil yağı karıştırıp içine sıvı propolis ve su bazlı ozon katarak yapılan karışım insan vücudunu virüslere karşı koruyor. Aktarlar ve Baharatçılar Federasyonu Genel Başkanı Halit Özdemir, "Bağışıklık sisteminiz kuvvetli olursa vücudunuz virüslere karşı dirençli olur. Bağışıklık sistemini kuvvetlendiren bir karışım hazırlıyoruz. Karışım doğal andız pekmezinin içine, arıların kovanı bakterilerden korumak için yaptığı propolis, bakteri öldürücü özelliği olan çay ağacı ve karanfil yağı, ayrıca vücuttaki oksijen seviyesini 8 kat attıran su bazlı ozon katarak şifalı bir karışım yapıyoruz. Bu karışım insan vücudunu virüslere karşı dirençli hale getirirken, ayrıca bakteri ve virüslere karşı öldürücü özelliği var. Bu karışımdan sabah akşam bir yemek kaşığı yiyenin vücudu kalkanla çevrilir" dedi.

Aktarlar koronoya karşı karışım yaptı

Kaynak: İHA

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Aktarlar koronoya karşı karışım yaptı

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