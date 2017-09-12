Aksu'da Taşeron İşçiler de Sendikalı Oldu

Aksu Belediyesi'nde çalışan taşeron işçiler, sosyal haklardan faydalanabilmek için Hizmet-İş Sendikası'na üye oldu.



Taşeron işçilerin de sendikalı olması dolayısıyla Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin'i ziyaret eden Hak-İş Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan, sendikanın bir insan hakkı olduğunu söyledi.



Belediye Başkanı Şahin'in işçilerin hakkını korumak istediğini ve bunun saygı duyulacak bir durum olduğuna dikkat çeken Arslan, şöyle konuştu:



"Belediye işçisi olmak bir ayrıcalıktır. Hem halka hizmet ediyor hem de hayır duası alıyorsunuz. Antalya'da sendikalaşma çalışmalarımız devam ediyor. Aksu'da atılan bu adım inşallah diğer belediyelerde atılır. Hep birlikte çalışarak Aksu'nun geleceğini inşa edeceğiz. Barış içinde çalışmamız verimliliği ve motivasyonu arttırır. Hükümetimizin taşeron işçi meselesini çözeceğine inanıyoruz."



Başkan Şahin ise, taşeron işçilerin kadrolular kadar çok çalıştığını belirtti.



Çalışanlarına değer verdikleri için taşeron işçilerin de sosyal haklardan faydalanmasını istediklerini söyleyen Şahin, "İşverenle işçi arasındaki dengeyi sağlama konusunda sendika önemli. Taşeronlara maaşı en üst seviyede verdik. Şimdi de sendikal haklarını verelim istedik. Hepimiz aynı gemideyiz. Tek amacımız çalışanların hakkını vermek." diye konuştu.



Ziyarette, Hizmet-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Talha Kandil ile taşeron işçiler de yer aldı.