Aksu Belediyesi - KUMKÖY'DE PLAJ TEMİZLİĞİ YAPILDI
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Aksu Belediyesi - KUMKÖY'DE PLAJ TEMİZLİĞİ YAPILDI

Aksu Belediyesi - KUMKÖY'DE PLAJ TEMİZLİĞİ YAPILDI
Habermetre - Haberler | Toplum

Avrupa Çevre Ajansı girişimi olan MLW (Marine Litter Watch) deniz çöpü izleme ve deniz çöpü sorunuyla mücadele etmek amacıyla Aksu Belediyesi, TÜRÇEV ve KUYAB yetkililerinin katılımı ile belirli aralıklarla gerçekleştirilen sahil temizleme çalışmalarına bir yenisi daha eklendi.

Avrupa Çevre Ajansı girişimi olan MLW (Marine Litter Watch) deniz çöpü izleme ve deniz çöpü sorunuyla mücadele etmek amacıyla Aksu Belediyesi, TÜRÇEV ve KUYAB yetkililerinin katılımı ile belirli aralıklarla gerçekleştirilen sahil temizleme çalışmalarına bir yenisi daha eklendi. MLW etkinlik uygulama kriterleri dikkate alınarak, belirlenen 100 metre kıyı uzunluğundaki alanda plaj temizliği çalışması yapıldı. Tüm alanın taranmasıyla toplanan atıklar, türlerine göre ayrılıştırılıp kayıt altına alındı. Belirlenen alanın izlenebilmesi ve veri devamlılığının sağlanabilmesi için uygulama alanı koordinatları kayıt altına alındı. Sahilde; maske atıkları, sigara izmaritleri, pet şişeler, içki şişeleri gibi pek çok çöp toplandı.

Kaynak: Habermetre

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