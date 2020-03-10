Akşener: Soçi mutabakatına uymayan Rusya ve Esad oldu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Soçi mutabakatına uymayan Rusya ve Esad oldu, görüşme talep eden biz olduk. Moskova protokolüyle Esad yerini korudu, 1 metre bile çekilmedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Soçi mutabakatına uymayan Rusya ve Esad oldu, görüşme talep eden biz olduk. Moskova protokolüyle Esad yerini korudu, 1 metre bile çekilmedi. Gözlem noktalarımız deniz ortasındaki ıssız adalar gibi Allah'a emanet kaldı" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' nedeniyle tüm kadınlardan destek isteyerek, kadınlar gününü kutladı. Akşener, "Türklerde kadın öğretendir, toplumun direğidir. Türklerde kadın akıldır, sağduyudur, toplumsal hafızadır. Türk devletleri kadını baş tacı yaptığı zaman yükselir. Türkler kadınlarıyla yükselir, kadınlarıyla yücelir. Milli mücadele böyledir, Cumhuriyetin ilk yılları böyledir. Kültürümüz, tarihimiz böyleyken kadın hapisse Türkiye geriliyor demektir. Türkiye'de kadın ölüyorsa Türkiye ölüyor demektir. Kadınımızın her türlü dayatmadan kurtulması için yılmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bugün Türkiye'de kadın evine hapisse, Türkiye geriliyor demektir. Bugün Türkiye'de kadına şiddet varsa, Türkiye düşüyor demektir. Biz, İYİ Parti olarak buna izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

'ASKERİMİZİ ŞEHİT EDEN RUSYA VE ESAD OLDU'Akşener, Mehmetçiğin İdlib'de vatanı için canını ortaya koyduğunu belirterek, "Soçi mutabakatına uymayan Rusya ve Esad oldu, görüşme talep eden biz olduk. Askerimizi şehit eden Rusya ve Esad oldu, Putin'in ayağına giden biz olduk. Moskova'da kazanan Rusya ve Esad oldu, geri adım atan biz olduk. Sonuçta ne oldu? Moskova protokolüyle Esad yerini korudu, 1 metre bile çekilmedi. Gözlem noktalarımız deniz ortasındaki ıssız adalar gibi Allah'a emanet kaldı. 30 kilometrelik güvenli bölge, 12 kilometrelik güvenli koridora dönüştü" dedi.Akşener, Moskova protokolünün ara çözüm olduğunu kaydetti.

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Haber: Besti KARALAR/ANKARA-

Kaynak: DHA