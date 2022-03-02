İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Almanya Federal Meclisi Başkan Yardımcısı Özoğuz ile görüştü - Haberler

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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Almanya Federal Meclisi Başkan Yardımcısı Özoğuz ile görüştü

AA, Zafer Fatih Beyaz - Politika
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Almanya Federal Meclisi Başkan Yardımcısı Aydan Özoğuz, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz ve beraberindeki heyeti kabul etti.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Almanya Federal Meclisi Başkan Yardımcısı Aydan Özoğuz, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz ve beraberindeki heyeti kabul etti.

İyi Parti'den yapılan açıklamaya göre, parti genel merkezindeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Almanya Federal Meclisi Başkan Yardımcısı Özoğuz ile görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Almanya Federal Meclisi Başkan Yardımcısı Özoğuz ile görüştü

AA / Zafer Fatih Beyaz - Politika

Meral Akşener, Aydan Özoğuz, İYİ Parti, Almanya, Politika, Güncel, Haberler

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