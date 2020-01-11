Akşener'den şehit ailesine taziye ziyareti
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, şehit Uzman Onbaşı Halil Karakoç'un ailesini ziyaret etti.
11.01.2020 15:58 | Son Güncelleme: 11.01.2020 15:58
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, şehit Uzman Onbaşı Halil Karakoç'un ailesini ziyaret etti.
İYİ Parti'den yapılan açıklamada, Akşener'in, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucu şehit düşen Karakoç'un Mersin'deki ailesini ziyaret ederek taziyelerini sunduğu bildirildi.
Kaynak: AA