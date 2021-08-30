Akşener'den İmamoğlu'na Fatih Sultan Mehmet övgüsü: İki kararlı lider ve İstanbul alındı

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu "Aynı senin gibi" diyerek Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'e benzetti. Akşener, "Bizans'a rağmen, Avrupa'ya rağmen, Haçlılara rağmen 'Ya istanbul'u alırım, Ya İstanbul beni alır' dedi. İki kararlı lider ve İstanbul alındı" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel Yenikapı'da etkinlikler düzenledi. Gösteriler ve konserlerin olduğu kutlamaya binlerce İstanbullu ile birlikte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı.

İMAMOĞLU'NA FATİH SULTAN MEHMET BENZETMESİ

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, konuşması sırasında 2019'daki İstanbul seçimlerini %54.21'le kazanan Ekrem İmamoğlu'na övgülerde bulunarak Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'e benzetti.

"AYNI SENİN GİBİ"

"1453... Fatih Sultan Mehmet" diyerek sözlerine başlayan Akşener, İmamoğlu'na dönerek "Aynı senin gibi 'Ya İstanbul beni alır, ya be İstanbul'u alırım' dedi." ifadelerini kullandı.

"İKİ KARARLI LİDER VE İSTANBUL ALINDI"

Devam eden açıklamalarında ise Akşener, "Bizans'a rağmen, Avrupa'ya rağmen, Haçlılara rağmen 'Ya İstanbul'u alırım, ya İstanbul beni alır' dedi. İki kararlı lider ve İstanbul alındı." açıklamalarında bulundu.