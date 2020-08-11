Meral Akşener'den erken seçim tahmini: 2021'in Haziran ayında olabilir İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kırıkkale'de esnaf ve vatandaşları ziyareti sırasında erken seçim ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yakın zamanda seçim beklemediğini dile getiren Akşener, "Erken seçim 2021'in Haziran ayında olabilir" dedi.

Kırıkkale'de "erken seçim" ile ilgili değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ekim-Kasım gibi çok yakın bir zamanda seçim beklemediğini fakat 2021'in Haziran ayında olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

Kırıkkale'nin Yahşihan, Bahşılı, Keskin ilçelerinde esnaf ve vatandaş ziyaretleri gerçekleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kırıkkale Şehitliği ve Hasandede Türbesi'nde de dualar etti. Burada vatandaşlarla sohbet eden Akşener, ziyaretin propaganda amaçlı olmadığını ifade ederek oy istemediğini ve yakın zamanda da erken seçim beklemediğini belirtti.

"YAKIN ZAMANDA BİR SEÇİM BEKLEMİYORUM"

Erken seçimin 2021'in Haziran'ı olma ihtimalinin olduğunu kaydeden Akşener, "Ben çok yakın bir zamanda seçim beklemiyorum. Partili Cumhurbaşkanlığı sistemini Türkiye taşıyamıyor. Ben şimdi Sayın Bahçeli'nin ev sözünün ne manaya geldiğini bilmediğim için Sayın Erdoğan'a seslendim. Dedim ki; 'ortağını ilgisiz bırakma.' Bana sardırdı. Onun için ilgilen. Eve mi? Onu bilmiyoruz. Yuvalar çok, evim de yuva. Ben başından söyledim. Ben politikayı bırakıp herkesten özür dileyip eve dönerim. Bu derece" diye konuştu.

"İYİLEŞTİRİLMİŞ BİR PARLAMENTER SİSTEME GEÇİŞ YAPALIM"

İyileştirilmiş, güçlendirilmiş bir parlamenter sistemden yana olduklarını belirten Akşener, "Bizim önerimiz şu; iyileştirilmiş, güçlendirilmiş, bir parlamenter siteme geçiş yapalım. Tabi AK Parti dahil olmak kaydıyla. CHP ve İYİ Parti dahil olmak kaydıyla bir çalışma yapalım. İyileştirilmiş, güçlendirilmiş bir parlamenter sisteme geçiş yapalım. Eski parlamenter sitemin de arızalarını eksiğini giderelim. Partimizi niye kurduk? Biz partimizi o sistemin doğru olmadığını, hepimizi sıkıntıya sokacağını, nitekim 2 sene sonra da soktuğunu iddia ederek bir siyasi parti kurduk vatandaşın talebiyle. Dolayısıyla bizim evimiz 83 milyondur ve Anadolu'dur, milletin sinesidir evimiz. Bir sıkıntımız yok. Biz yola çıktıklarımızı, milletimizle ilgili olarak milletimizin değerlerine, milletimizin çıkarlarına halel gelmediği süre içerisinde yola çıktıklarımızı yolda bırakmadık hiç" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA