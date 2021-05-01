Akşener'den Erdoğan'ın gündem olan sözlerine gönderme: En iyi ihtimal Türkiye'mizden herkese selamlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma namazı çıkışında bir muhabirin "Tam kapanmada İstanbul'da mı olacaksınız" sorusuna "Henüz karar vermedim. En kötü ihtimalle Türkiye'de olacağım" ifadelerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı televizyon programında göndermede bulundu. Akşener, ""En iyi ihtimal, en güzel ihtimal Türkiye'mizden herkese selamlar" ifadelerini kullandı.