Akşener'den Erdoğan'ın gündem olan sözlerine gönderme: En iyi ihtimal Türkiye'mizden herkese selamlar
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Akşener'den Erdoğan'ın gündem olan sözlerine gönderme: En iyi ihtimal Türkiye'mizden herkese selamlar

Akşener'den Erdoğan'ın gündem olan sözlerine gönderme: En iyi ihtimal Türkiye'mizden herkese selamlar
Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma namazı çıkışında bir muhabirin "Tam kapanmada İstanbul'da mı olacaksınız" sorusuna "Henüz karar vermedim. En kötü ihtimalle Türkiye'de olacağım" ifadelerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı televizyon programında göndermede bulundu. Akşener, ""En iyi ihtimal, en güzel ihtimal Türkiye'mizden herkese selamlar" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk TV'de Muharrem Sarıkaya, Veyis Ateş ve Serap Belet'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışında bir muhabirin "Tam kapanmada İstanbul'da mı olacaksınız" sorusuna "Henüz karar vermedim. En kötü ihtimalle Türkiye'de olacağım" yanıtını vermesi sosyal medyada gündem olmuştu.

AKŞENER'DEN GÖNDERME

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, program başlarken Erdoğan'ın sözlerine gönderme yaptı. Akşener, "En iyi ihtimal, en güzel ihtimal Türkiye'mizden herkese selamlar" ifadelerini kullandı. Muharrem Sarıkaya, Akşener'e "Biz anladık efendim" yanıtını verirken Veyis Ateş ise göndermeyi fark edip gülerek "En iyi ihtimal..." dedi.

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