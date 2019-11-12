Akşener'den Erdoğan'a Trump mesajı: O hadsiz mektubu suratlarına çarp

12.11.2019 14:01 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:01

TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Trump'ın ekimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mektuba ilişkin "O mektubu suratlarına çarp" diye konuştu.



ABD Başkanı Trump'ın mektubu için Erdoğan'a seslenen Akşener, "Sayın Erdoğan, boş lafları bırak da mektup rezaletine cevap bulmaya hazırlan. 13 Kasım'da dostun Trump ile görüşmeye gidiyorsun. Git, bu hadsiz mektubu suratlarına çarp." dedi. Euronews.com'da Görüntüle