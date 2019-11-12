Akşener'den Erdoğan'a Trump mesajı: O hadsiz mektubu suratlarına çarp
TBMM’de partisinin grup toplantısında konuşan İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sert eleştirilerde bulunarak Trump'ın kendisine ekim ayında gönderdiği mektuba ilişkin "O mektubu suratlarına çarp" diye konuştu
TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Trump'ın ekimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mektuba ilişkin "O mektubu suratlarına çarp" diye konuştu.
ABD Başkanı Trump'ın mektubu için Erdoğan'a seslenen Akşener, "Sayın Erdoğan, boş lafları bırak da mektup rezaletine cevap bulmaya hazırlan. 13 Kasım'da dostun Trump ile görüşmeye gidiyorsun. Git, bu hadsiz mektubu suratlarına çarp." dedi. Euronews.com'da Görüntüle