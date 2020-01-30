30.01.2020 19:10 | Son Güncelleme: 30.01.2020 19:14

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, siyasete "seçmen velinimettir" anlayışıyla yaklaştıklarını belirterek, "Seçmen velinimet olduğu zaman siyasetçi hizmet konuşur, istihdam konuşur, esnafı konuşur, emekliyi konuşur, EYT'liyi konuşur, çiftçinin durumunu, kaynamayan tencereyi konuşur." dedi.

Partisinin bir dizi programı için İzmir'e gelen Akşener, Tire Belediye Başkanı Atakan Duran'ı ziyaret etti.

Belediye binası önünde vatandaşlara hitap eden Akşener, halktan dinlediği talepleri ve şikayetleri iktidar partisine grup toplantılarında duyurduklarını söyledi.

İktidar duymadığı durumda da konuları takip ettiklerini belirten Akşener, "Bizler siyaseti 'seçmen velinimettir' diye kabul edenlerdeniz. Hatırlayın, seçmen velinimet olduğu zaman siyasetçi hizmet konuşur, istihdam konuşur, esnafı konuşur, emekliyi konuşur, EYT'liyi konuşur, çiftçinin durumunu, kaynamayan tencereyi konuşur." değerlendirmesinde bulundu.

Belediye Başkanı Duran da Akşener'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hediye takdim etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, buradaki görüşmesinin ardından ilçe esnafına ziyarette bulundu.

Kaynak: AA

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