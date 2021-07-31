Akseki'deki orman yangınında hayatını kaybeden kişinin cenazesi toprağa verildi

Antalya'nın Akseki ilçesindeki orman yangınında yaşamını yitiren Hasan Ali Yüksel'in cenazesi defnedildi.

Antalya'nın Akseki ilçesindeki orman yangınında yaşamını yitiren Hasan Ali Yüksel'in cenazesi defnedildi.

Hasan Ali Yüksel'in (82) Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Cenaze, yakınları tarafından teslim alınarak mahalle mezarlığına getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Yüksel'in naaşı toprağa verildi.

Cenaze törenine, Yüksel'in çocukları ve yakınları ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan