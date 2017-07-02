Akseki'de Trafik Kazası: 2 Yaralı
Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.
Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Manavgat'tan Akseki yönüne giden Muhammet Kaygısız (23) idaresindeki 42 FEB 10 plakalı otomobil, Ömer Duruk Tesisleri önünde Ömer Acar'ın kullandığı tarım makinesi ile çarpıştı.
Kazada, tarım makinesini kullanan Acar ve yanında bulunan eşi Ayşe Acar yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.