Akseki'de su sıkıntısı yaşayan çobana belediyeden yardım
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Akseki'de su sıkıntısı yaşayan çobana belediyeden yardım

22.12.2020 10:09 | Son Güncelleme: 22.12.2020 10:12
Akseki'de su sıkıntısı yaşayan çobana belediyeden yardım

Akseki ilçesinde su sıkıntısı yaşayan çobana Belediye tarafından yardım edildi.

Akseki ilçesinde su sıkıntısı yaşayan çobana Belediye tarafından yardım edildi.

Büyükalan Mahallesi'nde yıllardır zor şartlarda mesleğini sürdüren çoban Ramazan Kocuk, evinin yakınında kuyu olmaması ve su hattı bağlanılmaması nedeniyle kilometrelerce uzaktaki çeşmeden su doldurarak hayatını sürdürüyor.

Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan'dan yardım isteyen Kocuk'a ait su tankeri ve bidonlar, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince arasöz ile dolduruldu.

Kocuk, kuraklık nedeniyle su sıkıntısı yaşadıklarını belirterek, "Olduğum yerde su yok, hayvanlarım ve kendim zor durumda kaldık. Çok çaresiz olduğum için başkanımdan su istedim. Allah razı olsun suyu getirdi." dedi.

Belediye Başkanı Özkan da ilçedeki çobanları sık sık ziyaret ederek dertlerine çözüm bulmak için çalışıp ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

Devletin gücünü, şefkatini, sosyal devlet olgusunu göstermeye çalıştıklarını vurgulayan Özkan, "Her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Her zaman ihtiyaçlarının giderilebilmesi için onların daha kaliteli bir hayata tutunabilmesi için varız. Bundan sonraki süreçte de vatandaşlarımızın yanında olacağız. Devletimizin bütün imkanlarını seferber edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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