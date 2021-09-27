Akseki'de "Avrupa Spor Haftası" etkinliklerle kutlandı

Akseki ilçesinde "Avrupa Spor Haftası" dolayısıyla spor etkinlikleri düzenlendi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce gerçekleştirilen etkinliğe katılanlar yürüyerek ve bisiklete binerek bir süre spor yaptıktan sonra Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Katılımcılar meydanda dart, masa tenisi, voleybol ve satranç gibi spor oyunları oynayarak eğlenceli zaman geçirdi.

Akseki Gençlik ve Spor Müdürü Halil Cengiz, gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirterek, gelecek yıllarda da benzer etkinlikler düzenlemeyi planladıklarını söyledi.