Akseki'de 'Avrupa Spor Haftası' etkinliklerle kutlandı - Haberler
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Akseki'de "Avrupa Spor Haftası" etkinliklerle kutlandı

AA / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel
Akseki'de

Akseki ilçesinde "Avrupa Spor Haftası" dolayısıyla spor etkinlikleri düzenlendi.

Akseki ilçesinde "Avrupa Spor Haftası" dolayısıyla spor etkinlikleri düzenlendi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce gerçekleştirilen etkinliğe katılanlar yürüyerek ve bisiklete binerek bir süre spor yaptıktan sonra Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Katılımcılar meydanda dart, masa tenisi, voleybol ve satranç gibi spor oyunları oynayarak eğlenceli zaman geçirdi.

Akseki Gençlik ve Spor Müdürü Halil Cengiz, gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirterek, gelecek yıllarda da benzer etkinlikler düzenlemeyi planladıklarını söyledi.

Akseki'de Avrupa Spor Haftası etkinliklerle kutlandı

Akseki'de Avrupa Spor Haftası etkinliklerle kutlandı

Akseki'de Avrupa Spor Haftası etkinliklerle kutlandı

Akseki'de Avrupa Spor Haftası etkinliklerle kutlandı

AA / Mustafa Hatipoğlu - Son Dakika Haberleri
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